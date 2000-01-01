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Не ИГИЛ: в Израиле напомнили, кто является настоящей угрозой | Фото:27.10 19:43   MIGnews.com

Не ИГИЛ: в Израиле напомнили, кто является настоящей угрозой

Предполагаемая ликвидация теневого лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади является "впечатляющим" подвигом США, но важно помнить, что именно Иран, а не ИГИЛ является главной угрозой на Ближнем Востоке.

Такое заявление на фоне выступления президента США Дональда Трампа сделал бывший глава военной разведки, возглавляющий Институт исследований национальной безопасности (INSS) в Тель-Авиве, Амос Ядлин 27 октября в Twitter.

"Для нас, израильтян, угроза со стороны ИГИЛ является вторичной. Мы хотели бы, чтобы США действовали аналогичным образом против Сулеймани (командующий спецподразделением КСИР, - ед.) и Насраллы (лидер "Хизбаллы", - ред)", – отметил он.

По словам Ядлина, США ведут военные действия на Ближнем Востоке только против ИГИЛ, но не против Ирана, который на сегодняшний день составляет самую серьезную угрозу для Израиля и его союзников.

Он также напомнил, что у ИГИЛ нет ядерной программы, баллистических ракет или проекта по разработке высокоточного оружия. А кампания США по "максимальному давлению" на Иран без военной составляющей жестких санкций "не достигает своих целей". Более того, экс-глава военной разведки предположил, что Вашингтон пострадает в результате ухода с Ближнего Востока.


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