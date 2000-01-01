27.10 18:15 MIGnews.com

В "Кахоль Лаван" прокомментировали переговоры с "Ликуд"

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Встреча переговорщиков от "Ликуд" и "Кахоль Лаван" прошла 27 октября на позитивной ноте.Об этом по итогам переговоров рассказали представители партии Бенни Ганца, передает "Аруц Шева"."Встреча прошла в хорошем расположении духа, и в течение этого времени мы стремились координировать последующие переговоры, чтобы обсудить варианты формирования правительства и основных линий, исходя из понимания, что мандат в настоящее время находится у председателя "Кахоль Лаван" Бени Ганца. Поэтому он должен быть назначен премьер-министром", – сказали представители партии Ганца.Они также добавили, что "Ликуд" на протяжении переговоров продолжали настаивать на том, что представляют "блок иммунитета", и выражают "неготовность к компромиссу".