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В `Кахоль Лаван` прокомментировали переговоры с `Ликуд` | Фото:27.10 18:15   MIGnews.com

В "Кахоль Лаван" прокомментировали переговоры с "Ликуд"

Встреча переговорщиков от "Ликуд" и "Кахоль Лаван" прошла 27 октября на позитивной ноте.

Об этом по итогам переговоров рассказали представители партии Бенни Ганца, передает "Аруц Шева".

"Встреча прошла в хорошем расположении духа, и в течение этого времени мы стремились координировать последующие переговоры, чтобы обсудить варианты формирования правительства и основных линий, исходя из понимания, что мандат в настоящее время находится у председателя "Кахоль Лаван" Бени Ганца. Поэтому он должен быть назначен премьер-министром", – сказали представители партии Ганца.

Они также добавили, что "Ликуд" на протяжении переговоров продолжали настаивать на том, что представляют "блок иммунитета", и выражают "неготовность к компромиссу".


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