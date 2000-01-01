Переговоры "Кахоль Лаван" и "Ликуд": первые детали
Переговорные группы от "Кахоль Лаван" и " Ликуд" 27 октября впервые встретились после того, как Бенни Ганц получил мандат на формирование правительства.
О деталях сообщает The Jerusalem Post. Так, "Кахоль Лаван" представили Йорам Турбович и Шалом Шломо, а министр туризма Ярив Левин и Михаэль Рабелло были направлены от имени "Ликуда".
"Мы, конечно, пришли с доброй волей. Как мы постоянно говорили, нет другого пути, кроме как создания правительства единства в соответствии с планом президента. Поэтому мы считаем, что было бы правильно ускорить переговоры для достижения соглашения", – сказал в начале встречи Левин.
По его словам, "Ликуд" пытался добиться такого соглашения, когда мандат был у Биньямина Нетаниягу. Перед началом встречи Левин заявил журналистам, что на переговорах должен спросить всего о двух важных моментах: согласны ли в "Кахоль Лаван" с президентским планом о формировании правительства единства, а также, будут ли они реальными, а не постановочным "шоу".
"Каждый гражданин в государстве Израиль из числа многочисленных заинтересованных граждан, хочет получить четкий и ясный ответ: является ли обращение "Кахоль Лаван" к правительству широкого единства – или это еще одни переговоры с Айманом Удэ (лидер "Объединенного Арабского Списка", - ред.) о создании правительства, где будет единство между ними и "Объединенным Списком", а вовсе не с партиями, которые верят в государство Израиль, как в еврейское и демократическое. Вот два вопроса, которые мы представим с самого начала встречи, и я надеюсь, что мы, наконец, получим ответы", – говорил он.
Суть заключается в формировании двух коалиций для двух ротаций. В первой ротации в коалиции не будут принимать участие депутаты ультраортодоксальных партий. В первые месяцы существования коалиции будут урегулированы вопросы отношений государства и религии. Одним из таких законов - закон о призыве харедим. Также в этот период будет отменен “закон о супермаркетах”.