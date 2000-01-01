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`Кахоль Лаван` и `Ликуд` начали переговоры | Фото:27.10 14:33   MIGnews.com

"Кахоль Лаван" и "Ликуд" начали переговоры

Переговорные группы из партий "Кахоль Лаван" и "Ликуд" проводят сегодня во второй половине дня переговоры перед встречей лидеров партии Бенни Ганца и Биньямина Нетаниягу.

"Кахоль Лаван" представляют Йорам Турбович и Шалом Шломо, а министр туризма Ярив Левин и Михаэль Рабелло были направлены от имени Ликуда.

Ранее, израильские СМИ сообщали, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отклонил предложение лидера Еврейского дома Рафи Переца выступить в качестве посредника в переговорах по коалиции с Бенни Ганцем, сообщает общественная телекомпания "Кан".

По словам Кана, Нетаниягу разозлился на Переца из-за предложения во время встречи на прошлой неделе лидеров правых партий и сказал, что ему не нужен посредник, чтобы говорить с Ганцем.




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