27.10 14:33 MIGnews.com

"Кахоль Лаван" и "Ликуд" начали переговоры

החלה פגישתם של צוותי המשא ומתן של הליכוד וכחול לבן. מטעם כחול לבן ד"ר יורם טורבוביץ ושלום שלמה ומטעם הליכוד שר התיירות יריב לוין ועו"ד מיכאל ראבילו @akivanovick pic.twitter.com/swaDrNpklj — חדשות 13 (@newsisrael13) 27 октября 2019 г.

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Переговорные группы из партий "Кахоль Лаван" и "Ликуд" проводят сегодня во второй половине дня переговоры перед встречей лидеров партии Бенни Ганца и Биньямина Нетаниягу."Кахоль Лаван" представляют Йорам Турбович и Шалом Шломо, а министр туризма Ярив Левин и Михаэль Рабелло были направлены от имени Ликуда.Ранее, израильские СМИ сообщали, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отклонил предложение лидера Еврейского дома Рафи Переца выступить в качестве посредника в переговорах по коалиции с Бенни Ганцем, сообщает общественная телекомпания "Кан".По словам Кана, Нетаниягу разозлился на Переца из-за предложения во время встречи на прошлой неделе лидеров правых партий и сказал, что ему не нужен посредник, чтобы говорить с Ганцем.