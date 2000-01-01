27.10 14:08 MIGnews.com

Ливанцы устроили масштабную общенациональную акцию

The Lebanon Human Chain is slowly getting together. A glimpse of the people all holding hands in Beirut next to Beirut Souks #لبنان_ينتفص pic.twitter.com/v0E6CxTWYr — AiW (@Ai4Women) 27 октября 2019 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Десятки тысяч ливанских демонстрантов выстроились в одну цепочку по всей стране, которая должна символизировать новое национальное единство. Они планируют выстроиться в одну линию из Триполи в Сур, 170 километров, проходящую через главный центр протеста в Бейруте.В последние дни усилилась напряженность между силами безопасности и демонстрантами, которые блокируют дороги и ставят свои требования о полном пересмотре политической системы. Демонстранты приветствовали пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов вдоль главной трассы север-юг."Все готово, у нас даже есть волонтеры на мотоциклах, которые помогают нам выявить пробелы в цепи", - сказала одна из организаторов Джули Тего Бу Нассиф."Идея, лежащая в основе этой человеческой цепи, состоит в том, чтобы показать изображение Ливана, который с севера на юг отвергает любую сектантскую принадлежность", - сказал AFP 31-летний профессор истории."Сегодня мы хотим отправить сообщение, просто взявшись за руки под ливанским флагом".Демонстранты в Ливане выходят на улицы одиннадцатый день подряд в воскресенье, игнорируя то, что, по их словам, было попыткой Хизбаллы обезвредить их движение.