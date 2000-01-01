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Ливанцы устроили масштабную общенациональную акцию | Фото:27.10 14:08   MIGnews.com

Ливанцы устроили масштабную общенациональную акцию

Десятки тысяч ливанских демонстрантов выстроились в одну цепочку по всей стране, которая должна символизировать новое национальное единство. Они планируют выстроиться в одну линию из Триполи в Сур, 170 километров, проходящую через главный центр протеста в Бейруте.

В последние дни усилилась напряженность между силами безопасности и демонстрантами, которые блокируют дороги и ставят свои требования о полном пересмотре политической системы. Демонстранты приветствовали пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов вдоль главной трассы север-юг.

"Все готово, у нас даже есть волонтеры на мотоциклах, которые помогают нам выявить пробелы в цепи", - сказала одна из организаторов Джули Тего Бу Нассиф.

"Идея, лежащая в основе этой человеческой цепи, состоит в том, чтобы показать изображение Ливана, который с севера на юг отвергает любую сектантскую принадлежность", - сказал AFP 31-летний профессор истории.

"Сегодня мы хотим отправить сообщение, просто взявшись за руки под ливанским флагом".

Демонстранты в Ливане выходят на улицы одиннадцатый день подряд в воскресенье, игнорируя то, что, по их словам, было попыткой Хизбаллы обезвредить их движение.




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