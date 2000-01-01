Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Партия Джонсон победит на выборах - новый опрос | Фото:27.10 22:10   MIGnews.com

Партия Джонсона победит на выборах - новый опрос

Консервативная партия Великобритании наблюдает всплеск поддержки в свою сторону, согласно опросу, который дает партии преимущество в 16 баллов над Лейбористской партией.

Опрос, проведенный Opinium Research со среды по пятницу, показал, что поддержка консерваторов достигла 40%, а лейбористская партия набрала всего 24%. Это на 3% больше неделей ранее, в то время как результат лейбористов не изменился.

Либерал-демократы получили 15% поддержки в последнем опросе, в то время как партия Брексита Найджела Фаража получила 10%. Борис Джонсон в настоящее время призывает членов парламента поддержать всеобщие выборы на 12 декабря.

Он нуждается в поддержке двух третей депутатов на выборах; однако ожидается, что многие оппозиционные политики либо выступят против, либо воздержатся при голосовании, назначенном на понедельник.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:30
Смерть аль-Багдади: Франция в состоянии боевой готовности
21:59
Стас Пьеха пережил инфаркт: "лег на пол, не мог сидеть"  
21:28
Нетаниягу и Ганц провели переговоры: что известно
20:53
Конфликт бедуинов и солдат: отпустите, они не террористы
20:15
Новый "борт №1" замечен в Бен-Гурион  
19:43
Не ИГИЛ: в Израиле напомнили, кто является настоящей угрозой
19:04
В России поставили под сомнение ликвидацию аль-Багдади
18:42
Израильская "лабораторная крыса": как меня спасли от рака
18:15
В "Кахоль Лаван" прокомментировали переговоры с "Ликуд"
17:48
Нетаниягу-Трампу об аль-Багдади: сражение еще впереди
17:27
Сирия: силы Асада вступили в ожесточенный бой с турками
17:00
Переговоры "Кахоль Лаван" и "Ликуд": первые детали
16:39
Палестинец подозревается в убийстве ребенка из Ашкелона
16:20
Почему ХАМАС поддерживает Эрдогана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus