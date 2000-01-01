27.10 22:10 MIGnews.com

Партия Джонсона победит на выборах - новый опрос

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Консервативная партия Великобритании наблюдает всплеск поддержки в свою сторону, согласно опросу, который дает партии преимущество в 16 баллов над Лейбористской партией.Опрос, проведенный Opinium Research со среды по пятницу, показал, что поддержка консерваторов достигла 40%, а лейбористская партия набрала всего 24%. Это на 3% больше неделей ранее, в то время как результат лейбористов не изменился.Либерал-демократы получили 15% поддержки в последнем опросе, в то время как партия Брексита Найджела Фаража получила 10%. Борис Джонсон в настоящее время призывает членов парламента поддержать всеобщие выборы на 12 декабря.Он нуждается в поддержке двух третей депутатов на выборах; однако ожидается, что многие оппозиционные политики либо выступят против, либо воздержатся при голосовании, назначенном на понедельник.