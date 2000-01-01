27.10 12:08 MIGnews.com

Нетаниягу: регион кипит, нам необходима широкая коалиция

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил перед началом заседания правительства и прокомментировал складывающаяся на Ближнем Востоке ситуацию.Нетаниягу заявил: “Ирак и Сирия кипят. Иран контролирует все эти арены Мы знаем о необходимости мобилизовать все силы против подобных проявлений. Мы стоим накануне принятия очень тяжелых решений. То что говорю я и то что говорит начальник Генштаба - не спин. Это - нынешние и будущие вызовы. Мы должны принять трудные решения и нам необходимо правительство с широкими плечами”.