Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу: регион кипит, нам необходима широкая коалиция 27.10 12:08   MIGnews.com

Нетаниягу: регион кипит, нам необходима широкая коалиция

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил перед началом заседания правительства и прокомментировал складывающаяся на Ближнем Востоке ситуацию.

Нетаниягу заявил: “Ирак и Сирия кипят. Иран контролирует все эти арены Мы знаем о необходимости мобилизовать все силы против подобных проявлений. Мы стоим накануне принятия очень тяжелых решений. То что говорю я и то что говорит начальник Генштаба - не спин. Это - нынешние и будущие вызовы. Мы должны принять трудные решения и нам необходимо правительство с широкими плечами”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:22
Соперник Аббаса стремится к участию в палестинских выборах
13:21
Тамар Зандберг стыдно за Кахоль Лаван
12:38
Кохави вынес выговор офицерам ЦАХАЛа из-за атаки Хизбаллы
12:15
Джереми Корбин снова в центре антисемитского скандала
12:03
Либерман: публикации против меня - абсолютная ложь
11:40
Россия обвиняет США в контрабанде сирийской нефти
11:37
В Афганистане военные отразили атаку талибов: 53 убитых
11:02
Либерман: мы не поддерживаем закон об отстранении премьера
10:36
Ложная ракетная тревога в кибуце Эрез
10:12
Массовая драка в арабской деревне из-за имама
10:10
Девять погибших на дорогах Израиля за одни выходные
10:02
"Решет" опубликовал отрывки бесед Нетаниягу и Мозеса
09:47
Во время рейда аль-Багдади подорвал пояс шахида
09:32
Охранник концлагеря: "Я не знал, что их травят газом"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus