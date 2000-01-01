27.10 12:03 MIGnews.com

Либерман: публикации против меня - абсолютная ложь

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Лидер Партии наш Дом - Израиль Авигдор Либерман дал интервью Аеле Хасон в утреннем эфире радио 103FM.Либерман прокомментировал публикацию Бараком Равидом записей разговора между главой правительства Биньямином Нетаниягу и издателем Едиот Ахронот Нохи Мозесом.Либерман сказал: “Эту происходит в то время, когда ответственные лица на улице Салах эд-Дин в Иерусалиме должны принять решения. Эта публикация сделана, вне всякого сомнения. С целью повлиять на них. Поэтому к ней нужно относиться с учетом этих ограничений. Эта публикация не была сделана в интересах народа”.Либерман сообщил, что “не читает газет”, но “в курсе всех новостей”, поскольку слушает радио в машине и читает книги.Либерман также прокомментировал публикацию Йоавом Ицхаком на портале News1 обвинений в том, что Либерман поддерживает отношения с Нохи Мозесом, и во время следствия против Нетаниягу получал сливы от расследования. Либерман заявил: “Я уже все видел от медиа, включая последние дни. У меня нет надежд и нет разочарований из-за медиа. Все эти обвинения - галлюцинации, это - наглая ложь. Очевидно, что он получил “заказ”, потому что никто со мной не связывался для получения моей ответной реакции. Мы вели себя ответственно, и я человек, который точно знает, что он делал, а чего не делал. Именно поэтому я сохраняю спокойствие и веду себя, как подобает государственному деятелю”.Ранее Либерман в интервью Рине Мацлиах заявил, что не поддержит закон об отстранении от выполнения обязанностей премьер-министра в случае, если ему будет предъявлено обвинительное заключение.Относительно перспектив коалиционных переговоров Либерман заявил: "Кахоль Лаван и Ликуд могут решить любые проблемы, если отложат свое эго в сторону”.Либерман объяснил свое видение политической ситуации: “Есть три очень плохих и альтернативы и одна прекрасная. Узкое правительство Нетаниягу, узкое правительство Ганца или новые выборы. Прекрасная альтернатива - правительство национального единства. Две крупнейшие партии сидят вместе и формируют коалицию. И каждый, кто слышал брифинг начальника генштаба осознает, что перед нами - драматические решения”.Либерман пояснил: “Для принятия подобных решений потребуется широкий консенсус. Если бы я действовал в личных интересах - я бы принял узкое правительство и полцарства в придачу. Но Кахоль Лаван не давал мне никаких гарантий, и у меня нет перед ними никаких обязательств”.Либерман продолжил: "Я полагаю, что с Кахоль Лаван проще согласовать позиции по проблемам отношения религии и государства. Но у меня нет подобной уверенности относительно сферы безопасности. Мы должны положить проекты на стол. Мы должны очертить основные линии. Необходимо одобрить бюджет, очень важно, чтобы две крупнейшие партии сформировали правительство".