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Президент Польши: в росте антисемитизма виноват Израиль | Фото:27.09 09:42   MIGnews.com

Президент Польши: В росте антисемитизма виноват Израиль

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Израиль в росте антисемитизма в Польше, сообщил в пятницу, 27 сентября, Jewish Insider.

На встрече с американскими еврейскими лидерами в польском консульстве в Нью-Йорке Дуда раскритиковал Израиль за отсутствие раскаяния по поводу заявлений об участии Польши в Холокосте и сказал, что комментарии министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца несколько месяцев назад были "унижением".

По словам участников встречи, в которую вошли представители Антидиффамационной лиги и AIPAC, Дуда также предположил, что увеличение количества антисемитских нападений на евреев в Польше стало следствием комментариев Каца.

Эдвард Мосберг, переживший Холокост, встал на защиту комментариев Дуды, утверждая, что такие евреи, "как Исраэль Кац" ответственны за увеличение антисемитизма. В феврале Кац сказал, что "поляки потребляют антисемитизм с молоком своей матери". После его комментариев представители Польши покинули саммит Вышеградской группы (V4) в Иерусалиме.


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