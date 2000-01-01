27.09 09:42 MIGnews.com

Президент Польши: В росте антисемитизма виноват Израиль

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Президент Польши Анджей Дуда обвинил Израиль в росте антисемитизма в Польше, сообщил в пятницу, 27 сентября, Jewish Insider.На встрече с американскими еврейскими лидерами в польском консульстве в Нью-Йорке Дуда раскритиковал Израиль за отсутствие раскаяния по поводу заявлений об участии Польши в Холокосте и сказал, что комментарии министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца несколько месяцев назад были "унижением".По словам участников встречи, в которую вошли представители Антидиффамационной лиги и AIPAC, Дуда также предположил, что увеличение количества антисемитских нападений на евреев в Польше стало следствием комментариев Каца.Эдвард Мосберг, переживший Холокост, встал на защиту комментариев Дуды, утверждая, что такие евреи, "как Исраэль Кац" ответственны за увеличение антисемитизма. В феврале Кац сказал, что "поляки потребляют антисемитизм с молоком своей матери". После его комментариев представители Польши покинули саммит Вышеградской группы (V4) в Иерусалиме.