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В деле против Сары Нетаниягу появились новые показания | Фото:27.09 09:41   MIGnews.com

В деле против Сары Нетаниягу появились новые показания

Государственное обвинение изучает новые показания по делу о жестоком обращении с сотрудниками в резиденции Премьер-министра со стороны жены Премьер-министра. В связи с этим будет рассмотрен вопрос о том, следует ли рекомендовать проведение уголовного расследования в отношении нее, сообщил в четверг вечером, 26 сентября, 13-й канал.

Телеканал сообщил, что Шломит Барнеа Фараго, юрисконсульт канцелярии Премьер-министра, уведомил генерального прокурора о том, что Сара Нетаниягу оскорбляла сотрудников, заставляла их работать в нерабочее время и допускала в отношении них ложные донесения.

Согласно 13-му каналу, ранее в этом году несколько уборщиков резиденции сообщили, что их заставляли работать сверхурочно и без оплаты, а также в Шаббат. Согласно утверждениям, Нетаниягу требовала от них расписываться об окончании работы, но заставляла продолжать работать без оплаты. Генеральная прокуратура заявила, что получила жалобы и изучает их.

Пресс-секретарь Премьер-министра Биньямина Нетаниягу назвал претензии "ложной, порочной, злонамеренной клеветой". Он сказал, что за все время такие показания о жестоком обращении дали лишь немногие из сотен сотрудников, которые были уволены за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, после чего решили оклеветать Сару Нетаниягу. Например, бывший смотритель официальной резиденции подал на нее в суд за словесное и эмоциональное насилие.

В июне Нетаниягу была признана виновной в нецелевом использовании государственных средств в рамках сделки о признании вины в связи с обвинениями в незаконном приобретении услуг общественного питания в резиденции Премьер-министра. По соглашению, Нетаниягу удалось избежать обвинительного приговора. В соответствии с решением суда, она должна была выплатить 55 000 шекелей – 10 000 шекелей в качестве штрафа, а остальные – в качестве реституции.


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