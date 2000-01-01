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Опрос: треть израильтян за светское правительство единства | Фото:27.09 09:11   MIGnews.com

Опрос: треть израильтян за светское правительство единства

Новое исследование, проведенное Исраэль Хайом и Маагар Мохот, показало, что 60% израильтян не поддерживают проведение новых выборов, против 26%, которые бы поддержали такое решение.

Почти треть израильтян - 29% - предпочли бы правительство светского единства, выдвинутое председателем НДИ, Авигдором Либерманом. Еще 25% поддерживают правительство широкого единства, в составе с "Ликуд", "Кахоль Лаван" и левыми и правыми партиями.

Еще 23% израильтян поддерживают правое правительство, 14% не знают и не поддерживают другие варианты, а 9% поддерживают формирование правительства, состоящего только из левоцентристских партий и харедим.

Несмотря на отсутствие поддержки правого правительства, 44% респондентов заявили, что в случае ротации на пост премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу должен быть первым в списке, а 40% поддержали Бенни Ганца. Еще 16% не определились.

На вопрос о политических обсуждениях, 42% ответили, что отказ харедим говорить с Либерманом является неоправданным шагом, а 52% наоборот не понимают отказ Либермана работать с харедим, арабами и левыми. На вопрос, оправдан ли отказ "Кахоль Лаван" заседать с Нетаниягу, 43% выразили согласие, и почти столько же - целых 39% - ответили, что отказ неоправдан.


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