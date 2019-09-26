США ввели санкции против Рауля Кастро

США внесли в санкционные списки лидера кубинской Компартии Рауля Кастро и членов его семьи. Поводом к санкциям, по словам госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, послужила причастность Кастро к нарушениям прав человека на Кубе.
Помпео заявил, что Госдеп США официально внес кубинского лидера Рауля Кастро в санкционные списки. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме Рауля Кастро, под санкции попали члены его семьи, а конкретно – его дети. Такой шаг обусловлен их "причастностью к нарушениям прав человека и коррупционным действиям".
Кроме того, в санкционные списки также попали его "ближайшие родственники", а именно дети Кастро.
Отмечается, что этот шаг предпринимается в связи с их "причастностью к серьезной коррупции и грубому нарушению прав человека".