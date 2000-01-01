27.09 08:14 MIGnews.com

"Никто не отделит евреев от их исторической родины"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр иностранных дел Исраэль Кац в четверг, 26 сентября, выступил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. "Я, Исраэль Кац, сын тех, кто пережил Холокост Меир и Малка Кац, пусть они покоятся с миром, горжусь тем, что стою здесь сегодня на трибуне Организации Объединенных Наций, как Министр иностранных дел Израиля. Для меня это очень волнующий момент", - сказал он.Кац поблагодарил президента США Дональда Трампа за его "историческое и смелое решение признать Иерусалим, вечную столицу еврейского народа на три тысячи лет, столицей Израиля и переместить туда американское посольство.""Я призываю все страны последовать примеру США и признать Иерусалим столицей Израиля. Никто не может отделить еврейский народ от нашей исторической родины, и никто не может отделить нас от Иерусалима, нашей вечной столицы. Израиль хочет мира со всеми своими соседями", - добавил он.Министр иностранных дел потребовал, чтобы ООН не позволила странам передавать помощь в Газу, пока ХАМАС не вернет израильских пленников, которых он держит."Недавно мы наблюдали серьезную эскалацию, когда иранские ракеты были выпущены из Ирана по саудовским нефтяным объектам для срыва мировых поставок нефти. Этот террористический акт против Саудовской Аравии был осуществлен под непосредственным руководством иранского лидера Али Хаменеи. Иран является крупнейшим террористическим государством в мире и крупнейший в мире сторонник терроризма. Я призываю международное сообщество объединиться, чтобы остановить Иран", - продолжил Кац.Он призвал международное сообщество поддержать "политику максимального давления" президента США Дональда Трампа против Тегерана. "Мы должны остановить Иран сегодня, чтобы предотвратить войну завтра", - сказал Кац и, перейдя на фарси, добавил: "И руководству Ирана, я говорю, цеплят по осени считают [эквивалент сказанной поговорки]".Кац также осудил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей обвинил Израиль в краже палестинской земли. "Вы последний, кто может читать лекции Израилю. Вы не султан, а Турция не Османская империя. Позор вам", - добавил министр иностранных дел.Он также рассказал об инициативе соединить государства Персидского залива через железные дороги из Иордании в порт Хайфы. "Эта инициатива позволит быстрее, короче и безопаснее прибывать к Средиземному морю. Мы также намерены подключить Палестинскую администрацию к проекту, что будет способствовать росту их экономики"."У Израиля есть четкая политика продвижения отношений и нормализации с государствами Персидского залива. У нас есть общие интересы безопасности перед лицом иранской угрозы, а также идеи многих гражданских инициатив", - сказал Кац.Он подчеркнул, что Израиль "хочет мира со всеми своими соседями". Кац также призвал ПА вернуться к прямым переговорам "без каких-либо предварительных условий"."Поскольку мы скоро празднуем еврейский Новый год, я хочу завершить свое выступление традиционным еврейским благословением - всем вам, гражданам Израиля и еврейскому народу во всем мире: Shana Tova U’Metukah", - сказал Кац.