27.09 08:04 MIGnews.com

ХАМАС примет участие во всеобщих выборах в 2020

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Лидер ХАМАСа Исмаил Хания объявил в четверг, 26 сентября, что его организация приняла инициативу восьми палестинских арабских фракций провести выборы к середине 2020 года."ХАМАС принимает ответственную и преданную инициативу фракций без каких-либо предварительных условий или поправок", - сказал Хания журналистам после встречи лидеров палестинских фракций в Газе, сообщает агентство Синьхуа.Хания ответил фракциям в официальном письме.Инициатива была представлена ​​ранее на этой неделе движению ХАМАС и ФАТХ, председателя ПА Махмуда Аббаса, которое отказалось присоединиться.В рамках этой инициативы все соглашения и договоренности о примирении, подписанные ранее палестинскими группировками, рассматривались как ориентир для прекращения внутрипалестинского раскола и достижения единства. Фракции призвали провести собрание Организации освобождения Палестины (ООП) в октябре в Каире. Несмотря на отказ, на встрече ожидается присутствие Аббаса.В инициативе говорится, что комитет должен согласовать стратегию или политическую программу, основанную на совместных принципах, и сформировать переходное правительство единства до проведения всеобщих выборов. Она предусматривает переходный период с октября 2019 года по июль 2020 года для достижения национального единства и прекращения внутреннего разделения.Парламент ПА не собирался с 2007 года после захвата ХАМАСом контроля над Газой. ФАТХ и ХАМАС позже подписали соглашение о примирении, в соответствии с которым ПА должен был восстановить полный контроль над Газой, но сделка так и не была реализована.Срок полномочий Аббаса в качестве председателя ПА должен был истечь в 2009 году, но он оставался в должности из-за отсутствия выборов. В своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН в четверг Аббас подтвердил свое обещание провести парламентские выборы.