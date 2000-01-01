Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Президент Дуда не обвинял Израиль в росте антисемитизма` | Фото:27.09 13:55   MIGnews.com

"Президент Дуда не обвинял Израиль в росте антисемитизма"

Канцелярия Президента Польши Анджея Дуды в пятницу, 27 сентября, опровергла сообщение о том, что Президент обвинил Израиль в недавних антисемитских инцидентах в стране, выступая на встрече с представителями американских еврейских организаций. В заявлении говорится, что это утверждение "явно не соответствует действительности".

В репортаже Jews Insider, со ссылкой на несколько источников, которые присутствовали на встрече в среду в Нью-Йорке, говорилось, что Дуда заявил, что оскорбительные комментарии министра иностранных дел Израиля вызвали рост антисемитизма в Польше.

Пресс-секретарь Блазей Спичальский заявил Times of Israel: "Цитата не только неточная. Это явная ложь. Президент Дуда никогда не говорил, что "Израиль несет ответственность за недавние антисемитские нападения в Польше". Все участники этой встречи могут это подтвердить. Jews Insider сделал это".

Дуда, как сообщается, сказал присутствующим, что комментарии главы МИДа Израиля Исраэля Каца являются "унижением" для Польши и поощряют антисемитизм.

В сообщении утверждалось, что эту точку зрения поддержал Эдвард Мосберг, переживший Холокост, также присутствовавший на встрече. Он якобы заявил, что израильские евреи, такие как Кац, виноваты в росте антисемитизма.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
Защитники климата митингуют в Новой Зеландии
14:46
Коалиционные переговоры закончились взаимными обвинениями
14:08
Исламская школа в Нигерии держала 300 детей на привязи
13:08
Министр иммиграции выписан из больницы
12:49
Европейские страны пригрозили Ирану выходом из соглашения
12:31
США укрепляют оборону Саудовской Аравии
12:20
Появилось видео из четвертого энергоблока ЧАЭС  
12:08
Египет готовится ко второй волне протестов
11:40
"Ликуд" и "Кахоль Лаван" встретились для переговоров
10:46
Британский танкер вышел из иранского порта в сторону ОАЭ
10:23
Тело еврейского бизнесмена найдено в канализации его дома
09:42
Президент Польши: В росте антисемитизма виноват Израиль
09:41
В деле против Сары Нетаниягу появились новые показания
09:11
Опрос: треть израильтян за светское правительство единства
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus