27.09 13:55 MIGnews.com

"Президент Дуда не обвинял Израиль в росте антисемитизма"

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Канцелярия Президента Польши Анджея Дуды в пятницу, 27 сентября, опровергла сообщение о том, что Президент обвинил Израиль в недавних антисемитских инцидентах в стране, выступая на встрече с представителями американских еврейских организаций. В заявлении говорится, что это утверждение "явно не соответствует действительности".В репортаже Jews Insider, со ссылкой на несколько источников, которые присутствовали на встрече в среду в Нью-Йорке, говорилось, что Дуда заявил, что оскорбительные комментарии министра иностранных дел Израиля вызвали рост антисемитизма в Польше.Пресс-секретарь Блазей Спичальский заявил Times of Israel: "Цитата не только неточная. Это явная ложь. Президент Дуда никогда не говорил, что "Израиль несет ответственность за недавние антисемитские нападения в Польше". Все участники этой встречи могут это подтвердить. Jews Insider сделал это".Дуда, как сообщается, сказал присутствующим, что комментарии главы МИДа Израиля Исраэля Каца являются "унижением" для Польши и поощряют антисемитизм.В сообщении утверждалось, что эту точку зрения поддержал Эдвард Мосберг, переживший Холокост, также присутствовавший на встрече. Он якобы заявил, что израильские евреи, такие как Кац, виноваты в росте антисемитизма.