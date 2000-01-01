27.09 13:08 MIGnews.com

Министр иммиграции выписан из больницы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр иммиграции и абсорбции Йоав Галант ("Ликуд") был выписан в пятницу, 27 сентября, из Тель-Авивского медицинского центра Сураски (Ихилов). В четверг вечером, 26 сентября, Галант потерял сознание во время акции "Ликуд" в Тель-Авиве. Его направили в медицинский центр для сдачи анализов.Позже в четверг вечером Галант поговорил с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и попросил поблагодарить всех, кто за него переживает.После своей выписки в пятницу, 27 сентября, Галант написал в Твиттере: "Прошлой ночью я испытал небольшую потерю сознания из-за обезвоживания. После прохождения обширных анализов меня выписали из больницы, и я чувствую себя прекрасно"."Я благодарю персонал больницы, который заботился обо мне с преданностью и профессионализмом, моих многочисленных друзей и всех тех, кто спрашивал обо мне. Хорошего нового года".