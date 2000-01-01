Европейские страны пригрозили Ирану выходом из соглашения
Великобритания, Франция и Германия в четверг, 26 сентября, предупредили Иран, что дальнейшие нарушения ядерного соглашения 2015 года вынудят членов Европейского Союза (ЕС) выйти из этого соглашения, сообщает BBC. В своем заявлении страны заявили, что будут использовать специальный механизм урегулирования, если Иран снова нарушит соглашение.
Такой шаг может спровоцировать крах договора и позволить ООН восстановить санкции против Ирана, отмечает BBC.
В четверг президент Ирана Хасан Рухани заявил, что готов вести переговоры с США, но только в том случае, если сделка будет осуществлена и Тегерану будет позволено сохранить свой ракетный потенциал. Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) сообщило, что Иран снова нарушил соглашение, используя передовые модели центрифуг для обогащения урана.
В августе МАГАТЭ выявило, что Иран увеличил свои запасы обогащенного урана и довел его до более высокой, запрещенной чистоты.