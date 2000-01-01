27.09 12:49 MIGnews.com

Европейские страны пригрозили Ирану выходом из соглашения

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Великобритания, Франция и Германия в четверг, 26 сентября, предупредили Иран, что дальнейшие нарушения ядерного соглашения 2015 года вынудят членов Европейского Союза (ЕС) выйти из этого соглашения, сообщает BBC. В своем заявлении страны заявили, что будут использовать специальный механизм урегулирования, если Иран снова нарушит соглашение.Такой шаг может спровоцировать крах договора и позволить ООН восстановить санкции против Ирана, отмечает BBC.В четверг президент Ирана Хасан Рухани заявил, что готов вести переговоры с США, но только в том случае, если сделка будет осуществлена и Тегерану будет позволено сохранить свой ракетный потенциал. Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) сообщило, что Иран снова нарушил соглашение, используя передовые модели центрифуг для обогащения урана.В августе МАГАТЭ выявило, что Иран увеличил свои запасы обогащенного урана и довел его до более высокой, запрещенной чистоты.