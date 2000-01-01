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Египет готовится ко второй волне протестов | Фото:27.09 12:08   MIGnews.com

Египет готовится ко второй волне протестов

В пятницу, 27 сентября, Египет готовится ко вторым акциям протеста, несмотря на продолжающиеся аресты и допросы после первого антиправительственного митинга. Открытое противостояние правительству президента Абдель Фаттах ас-Сисси на прошлой неделе было спровоцировано вирусными видеороликами изгнанного египетского бизнесмена Мохамеда Али.

Строительный магнат Али призвал к "маршу миллионов человек" и "народной революции", чтобы сместить бескомпромиссного главу государства. Али обвиняет Сисси в строительстве роскошных дворцов, в то время, как налогоплательщики борются с последствиями жесткой экономии при МВФ. Кредитная программа составляет в общем 12 миллиардов долларов.

Дороги к Каирской площади Тахрир заблокированы, сообщили журналисты AFP, хотя туда все еще можно попасть пешком. В последние дни заметно усилилось присутствие сил безопасности, особенно на площади Тахрир – эпицентре народного восстания 2011 года, которое свергло давнего автократа Хосни Мубарака. Силы безопасности также задерживали всю неделю людей, причастных, по их мнению, к беспорядкам.


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