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`Ликуд` и `Кахоль Лаван` встретились для переговоров | Фото:27.09 11:40   MIGnews.com

"Ликуд" и "Кахоль Лаван" встретились для переговоров

Переговорные группы партий "Ликуд" и "Кахоль Лаван" встретились в пятницу утром, 27 сентября, в Иерусалиме для финального раунда переговоров. Команда Бенни Ганца отказалась фотографироваться с министром охраны окружающей среды "Ликуда" Зэев Элькиным и министром туризма Яривом Левиным, которые возглавляют переговорную команду партии.

"Израилю нужно широкое и стабильное правительство - правительство единства", - сказал Левин. "Поэтому мы просим провести быстрые и эффективные переговоры, чтобы закончить это и немедленно сформировать правительство. Мы услышали слова президента и считаем, что уместно вести переговоры на основе предложения президента".

"Я искренне надеюсь, что мы поймем, что "Кахоль Лаван" также заинтересованы в этом. Я хочу пожелать всем евреям хорошего года, и пусть скоро у нас будет широкое, стабильное и объединяющее правительство". Элькин добавил: "Израильская общественность не хочет третьего тура выборов. Израильская общественность хочет правительства широкого единства".

"Мы определенно рассматриваем предложение президента как надлежащую основу для переговоров, и мы благодарим его за это. Мы можем завершить этот процесс быстро и создать правительство широкого единства со всеми партиями, которые придерживаются принципа еврейского и демократического государства".

"С помощью Всевышнего у нас будет новое правительство в новом году. Если мы не добьемся успеха в этом процессе, тот, кто его провалит, приведет к новым выборам в стране. Я искренне надеюсь, что в первые дни нового года мы сможем объявить, что формируем широкое правительство со всеми сторонами".


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