27.09 10:46 MIGnews.com

Британский танкер вышел из иранского порта в сторону ОАЭ

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Британский танкер Stena Impero, задержанный Ираном в июле, начал движение и вышел из порта Бандар-Аббас в пятницу, 27 сентября, согласно данным компании Refinitiv.Танкер был задержан иранской революционной гвардией в Ормузском проливе за предполагаемые нарушения через две недели после того, как Британия захватила иранский танкер у территории Гибралтара. Судно установило новый пункт назначения в порт Рашид в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, на расстоянии около 250 км. При нормальной скорости танкера он достигнет этого пункта назначения в течение 12 часов.Пресс-секретарь владельца судна Стена Балк из Швеции заявила в пятницу, что судно готовится к выходу.В среду министерство иностранных дел Ирана заявило, что расследование инцидента продолжается, но судно уже не под стражей. Позже в тот же день Стена Балк заявила, что не ведет переговоры с Ираном и не знает о каких-либо официальных обвинениях против экипажа или компании.Иран ранее освободил семерых из 23 членов экипажа. Захват Ираном танкера 19 июля усилил напряженность в регионе после нападений в мае и июне на другие торговые суда в водах Персидского залива.