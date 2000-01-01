27.09 10:03 MIGnews.com

Предполагаемых сообщников Нетаниягу обвинили в подкупе

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Государственное обвинение накануне слушаний против Премьер-министра Биньямина Нетаниягу вменило в вину двум его предполагаемым сообщникам подкуп.Об этом сообщает Times of Israel.Лиат Бен-Ари, ведущий прокурор по делам о коррупции в отношении Нетаниягу, и ее ведомство передали юридическому советнику правительства Авихай Мандельблиту документ, опровергающий ходатайство магнатов Шауля Эловича и Арнона Мозеса. Оба подозреваемых недавно приняли участие в предварительных слушаниях с участием государственных обвинителей, но не смогли убедить их снять с себя обвинения во взяточничестве.Элович, главный акционер телекоммуникационного гиганта Bezeq, проходит по делу 4000, самому серьезному из трех расследований против Премьер-министра. Нетаниягу обвиняют в продвижении регулирующих решений, которые принесли пользу Эловичу, на сумму в сотни миллионов долларов в обмен на позитивное освещение на его сайте Уолла.В свою очередь, Мозес, издатель Yedioth Ahronoth, является подозреваемым в деле 2000, которое сосредоточено вокруг предполагаемой сделки, в рамках которой Нетаниягу стремился ослабить конкурирующую газету, Israel Hayom, в обмен на благоприятное освещение со стороны Yedioth. В этом случае Мандельблит пытается обвинить Премьера в нарушении доверия, а Мозеса – в подкупе.Юридическая группа Нетаниягу должна встретиться с Мандельблитом 2 октября для слушаний по предварительному обвинению. В четверг Нетаниягу попросил, чтобы это слушание транслировалось в прямом эфире, однако ему отказали.В своем запросе о прямой трансляции Нетаниягу заявил, что данный шаг будет противодействовать "потоку предвзятых, частичных утечек" из расследований его дела. "Пришло время услышать все. В том числе и с моей стороны, полностью и без всяких посредников, без цензуры и искажений", – заявил Премьер в видео, размещенном в Интернете.Мандельблит объявил о своем намерении предъявить обвинение Нетаниягу в ожидании слушания в феврале. Премьер-министр отрицает все обвинения против него и назвал их попытками своих врагов отстранить его от должности, которую он занимал в течение более 13 лет.