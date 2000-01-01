Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Либерман начнет выбирать нового начальника штаба ЦАХАЛа | Фото:27.07 09:44   MIGnews.com

Либерман начнет выбирать нового начальника штаба ЦАХАЛа

Министр обороны Авигдор Либерман заявил в четверг, что на следующей неделе он начнет процесс выбора следующего начальника штаба ЦАХАЛа на замену Гади Айзенкоту, который закончит свой срок 31 декабря этого года.

Об этом в пятницу, 27 июля сообщает The Times of Israel.

"Я в ближайшие дни начну раунд обсуждений и встреч с разными кандидатами, чтобы выбрать лучшего начальника штаба для ЦАХАЛа", - сказал Либерман в заявлении, добавив, что есть "отличные кандидаты", и этот процесс будет " организованный, уравновешенный и ответственный".

Процесс отбора, разработанный по рекомендации генерала военного адвоката, состоит из шести этапов, причем ведущим кандидатом считается нынешний заместитель начальника штаба генерал-майора 54-летний Авива Кохави.

Также на должность начальника генштаба претендуют бывший заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Яир Голан и генерал-майоры Эяль Замир и Ницан Алон.

По данным издания, глава оборонного ведомства сначала обсудит потенциальных кандидатов с бывшими премьер-министрами, министрами обороны, начальниками штаба и старшими должностными лицами ЦАХАЛа, чтобы принять решение.

Отметим, что на фоне напряженной ситуации на границе с Газой, Либерману будет нелегко принять решение.

"К счастью, у нас есть замечательные кандидаты", - добавил министр, пообещав выбрать "лучшего начальника штаба, который приведет ЦАХАЛ к победе".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:08
Данон: Израиль будет использовать все меры против флотилии
10:54
Орбан считает, что Еврокомиссию нужно обновить
10:09
Гринблатт призвал Аббаса осудить теракт в Адаме
09:18
Встреча Ципи Ливни и лидера друзов шейха Муафака Тарифа
09:07
Евросоюз осуждает "варварскую" атаку в Адаме
08:37
ПА попросит Генеральную Ассамблею ООН "вытеснить" Израиль
08:08
Перед атакой в Адаме, террорист оставил в Twitter сообщение
07:40
Опубликовано имя террориста, атаковавшего в Адаме
07:29
Пожар в жилом доме в Иерусалиме, пострадали 4 человека
07:06
У Нетаниягу есть предложение для друзов
06:12
В Йоханнесбурге состоялся саммит БРИКС
05:49
Роналду светит срок
04:30
Мальчик умер после отравления в McDonald’s
03:34
Скончалась старейшая на земле жительница
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus