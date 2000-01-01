Либерман начнет выбирать нового начальника штаба ЦАХАЛа
Министр обороны Авигдор Либерман заявил в четверг, что на следующей неделе он начнет процесс выбора следующего начальника штаба ЦАХАЛа на замену Гади Айзенкоту, который закончит свой срок 31 декабря этого года.
"Я в ближайшие дни начну раунд обсуждений и встреч с разными кандидатами, чтобы выбрать лучшего начальника штаба для ЦАХАЛа", - сказал Либерман в заявлении, добавив, что есть "отличные кандидаты", и этот процесс будет " организованный, уравновешенный и ответственный".
Процесс отбора, разработанный по рекомендации генерала военного адвоката, состоит из шести этапов, причем ведущим кандидатом считается нынешний заместитель начальника штаба генерал-майора 54-летний Авива Кохави.
Также на должность начальника генштаба претендуют бывший заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Яир Голан и генерал-майоры Эяль Замир и Ницан Алон.
По данным издания, глава оборонного ведомства сначала обсудит потенциальных кандидатов с бывшими премьер-министрами, министрами обороны, начальниками штаба и старшими должностными лицами ЦАХАЛа, чтобы принять решение.
Отметим, что на фоне напряженной ситуации на границе с Газой, Либерману будет нелегко принять решение.
"К счастью, у нас есть замечательные кандидаты", - добавил министр, пообещав выбрать "лучшего начальника штаба, который приведет ЦАХАЛ к победе".