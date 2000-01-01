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Социолог Эйдман назвал следующую цель Путина - Беларусь 28.07 05:42   MIGnews.com

Социолог Эйдман назвал следующую цель Путина - Беларусь

Следующая страна, на которую может обратить внимание РФ в Европе – это Беларусь, наиболее доступная и выгодная цель. Сделать это не будет стоить России особых усилий.

Вероятно, Кремль примет новый агрессивный демарш на международной арене с целью ослабления недовольства граждан своей внутренней политикой. Президент Путин попытается организовать аншлюс этой страны. Более того, о такой угрозе недавно проговорился и сам Лукашенко.

Российский социолог Игорь Эйдман написал в Facebook: "Я недавно разговаривал с несколькими сознательными выходцами из Беларуси. Они в один голос сказали, что в Беларуси все уже смертельно устали от "Луки". При этом в перспективы белорусской оппозиции там никто не верит. Все надежды связывают только с Путиным, реальный рейтинг которого в стране намного выше, чем у действующего президента".

Сценарий нападения на Беларусь со стороны РФ: "Путин использует опыт Гитлера (ультиматум Эмилю Гаху перед захватом Чехии). Он вызовет Лукашенко на переговоры и, угрожая компроматом, поставит ему ультиматум с требованием подписать договор о аншлюсе с Россией. Если "Батька" упрется, его просто интернируют в Москве, а путинская агентура в белорусских силовых и госструктурах за это время с помощью российских "зеленых человечков" осуществит переворот".

По его словам, дальнейший сценарий уже известен: потом стандартный "референдум" и договор о вступлении Беларуси в Российскую Федерацию на правах субъекта с особым статусом (Конституцию РФ изменить нетрудно).

"А дальше последует новая "урапатриотичная вакханалия", – описал возможное развитие событий Эйдман.



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