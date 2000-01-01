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Встреча Ципи Ливни и лидера друзов шейха Муафака Тарифа | Фото: пресс-служба27.07 09:18   MIGnews.com

Встреча Ципи Ливни и лидера друзов шейха Муафака Тарифа

26 июля лидер парламентской оппозиции Ципи Ливни посетила север страны, и провела встречу с шейхом Муафаком Тарифом, председателем объединения друзских общин Израиля.

Ципи Ливни: "Наш союз с братьями-друзами скреплен кровью. Это союз равных и это равенство должно быть закреплено в законе. Декларация Независимости Израиля - основа, на которой строилась наша страна. Не надо ничего добавлять или выдумывать - все главные принципы содержатся в Декларации Независимости. Равенство не принадлежит лишь одной группе населения. Израиль еврейское государство, национальный дом нашего народа, с равными правами для всех без исключения граждан страны. Равенство - это не одолжение кому-либо, а суть того, что значит быть израильтянами и евреями!".

Шейх Тариф: "Декларация Независимости Израиля и изложенные в ней принципы - этого совершенно достаточно! Мы гордимся нашей страной Израилем, мы воюем за Израиль, проливаем кровь и защищаем наш общий дом. Наш союз скреплен поколениями и кровью, и мы были союзниками евреев еще до создания Израиля, и всегда будем беречь и хранить нашу дружбу. Мы понимаем и принимаем то, что Израиль - это национальное государство еврейского народа и хотим лишь, чтобы в законе было закреплено равенство для всех граждан страны".

Шейх Тариф поблагодарил лидера оппозиции Ливни за визит и подчеркнул, что борьба за введение понятия "равенство" в закон о национальном характере государства - это общее требование и просьба всей друзской общины и снова подчеркнул, что Декларация Независимости государства Израиль должна стать основой для этого закона. В завершение встречи Ципи Ливни подарила шейху Тарифу копию Декларации Независимости Израиля и выразила уверенность в том, что основные принципы Декларации должны быть основой для законов государства Израиль.


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