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Либерман обещает построить 400 новых домов в Адаме27.07 20:00   MIGnews.com

Либерман обещает построить 400 новых домов в Адаме

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился ускорить процесс строительства 400 новых домов в поселении Адам, где вчера произошел теракт. О, этом глава оборонного ведомства сообщил на своей странице в Twitter.

"Лучшим ответом на терроризм является увеличение поселений в Иудее и Самарии", - отметил Либерман. "Поэтому сегодня утром я дал поручение одобрить и продвинуть план по строительству 400 жилых единиц в поселении Адам в ближайшие несколько недель," – написал министр обороны.

В четверг, 26 июля, 17-летний террорист с ножом совершил нападение на местных жителей деревни Адам. Жертвой теракта стал 31-летний израильтянин. Еще два человека получили ранения. Террорист был застрелен одним из пострадавших.


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