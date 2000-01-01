27.07 20:00 MIGnews.com

Либерман обещает построить 400 новых домов в Адаме

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился ускорить процесс строительства 400 новых домов в поселении Адам, где вчера произошел теракт. О, этом глава оборонного ведомства сообщил на своей странице в Twitter."Лучшим ответом на терроризм является увеличение поселений в Иудее и Самарии", - отметил Либерман. "Поэтому сегодня утром я дал поручение одобрить и продвинуть план по строительству 400 жилых единиц в поселении Адам в ближайшие несколько недель," – написал министр обороны.В четверг, 26 июля, 17-летний террорист с ножом совершил нападение на местных жителей деревни Адам. Жертвой теракта стал 31-летний израильтянин. Еще два человека получили ранения. Террорист был застрелен одним из пострадавших.