У ООН закончились деньги

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что бюджет организации опустел и необходимо немедленно исправлять ситуацию.
"Наши наличные резервы еще никогда не были столь низки в такое раннее время года", - передали его слова на DW.
Причиной такого резкого опустения казны стало то, что из 193 государств-участников ООН в этом году сделали ежегодный взнос всего 112 стран. В том числе, главный инвестор организации, США, свой вклад еще не внесли. Гутерриш отметил, что Штаты жертвуют 22% бюджета ООН. Другими главными жилами организации являются Китай, Япония и Германия.
Таким образом, из-за неуплаты взносов со стороны почти трети стран, в бюджете образовалась дырка размером в 139 миллионов долларов.
В декабре прошлого года на Генеральной ассамблее ООН был одобрен бюджет на 2018-2019 годы в размере 5,4 миллиардов долларов.