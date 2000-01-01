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Фото из архива 27.07 17:06   MIGnews.com

У ООН закончились деньги

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что бюджет организации опустел и необходимо немедленно исправлять ситуацию.

"Наши наличные резервы еще никогда не были столь низки в такое раннее время года", - передали его слова на DW.

Причиной такого резкого опустения казны стало то, что из 193 государств-участников ООН в этом году сделали ежегодный взнос всего 112 стран. В том числе, главный инвестор организации, США, свой вклад еще не внесли. Гутерриш отметил, что Штаты жертвуют 22% бюджета ООН. Другими главными жилами организации являются Китай, Япония и Германия.

Таким образом, из-за неуплаты взносов со стороны почти трети стран, в бюджете образовалась дырка размером в 139 миллионов долларов.

В декабре прошлого года на Генеральной ассамблее ООН был одобрен бюджет на 2018-2019 годы в размере 5,4 миллиардов долларов.


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