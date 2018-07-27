СМИ: Штаты готовятся атаковать ядерные объекты Ирана
Источник АВС в австралийском правительстве сообщил, что США, Британия и Австралия готовятся к нападению на иранские ядерные объекты.
При этом отмечается, что роль Австралии в нападении и ликвидации структур Ирана ограничивается наземной разведкой.
"Предоставление информации и понимание того, что происходит на месте, чтобы правительство и союзники были полностью информированы до принятия решений, это отличается от активного нацеливания", - сказал он.
Собеседник агентства не исключает, что подобная операция будет начата в августе. В свою очередь, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в ходе брифинга опроверг эту информацию. По его словам, нет никаких причин полагать, что коалиция Штатов готовит атаку.
"Президент Трамп очень четко изложил свои взгляды всему миру, но эта история ... не получила никакой пользы от каких-либо консультаций со мной, министром иностранных дел, министром обороны или главой Сил обороны", - сказал Тернбулл.
Отметим, официально Иран заявляет, что не имеет ядерных наработок и не проводит исследования в этом направлении, однако президент Ирана Хасан Рухани любит, особенно в отношениях с Россией, хвастаться ядерными технологиями страны. Так, в этом месяце советник верховного аятоллы Ирана Али Акбар Велаяти предложил России присоединиться к развитию АЭС на южном побережье Ирана.