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Черногория укрепляет экономику - инвестиции в гражданство 27.07 14:52   MIGnews.com

Черногория укрепляет экономику - инвестиции в гражданство

Черногория, самый новый член НАТО, хочет укрепить свою экономику, предлагая двум тысячам человек инвестировать не менее 250 тыс. евро в обмен на черногорский паспорт.

Страну с населением в 620 тыс. человек недавно раскритиковал президент США Дональд Трамп, назвав ее "агрессивной" и потенциальным источником геополитической напряженности.

Программа гражданства призвана усилить экономику бывшей югославской республики, объем которой составляет $4,8 млрд, путем привлечения инвестиций, сообщило правительство Черногории в своем заявлении в четверг, Bloomberg.

Программа стартует в октябре. Страна, которая также стремится стать членом ЕС, предложит частным лицам инвестировать от 250 тыс. до 400 тыс. евро в один из проектов правительства и заплатить комиссию в размере 100 тыс. евро за заявку.


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