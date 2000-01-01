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Определена дата проведения выборов в Молдове 27.07 13:58   MIGnews.com

Определена дата проведения выборов в Молдове

Депутаты парламента Молдовы определили дату следующих выборов - 24 февраля 2019 года. Парламентские выборы впервые будут проводиться по смешанной системе, одобренной в прошлом году.

Отметим, в июле прошлого года молдавский парламент одобрил во втором чтении законопроект о переходе на смешанную систему выборов. В тот же день закон подписал президент Игорь Додон.

Принятие закона сопровождалось акциями протеста внутри страны и вызвало негативную реакцию за рубежом, пишет Publika.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан раскритиковали переход Молдовы на смешанную систему выборов.


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