Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Саудовская Аравия остановила экспорт нефти | Фото:27.07 14:08   MIGnews.com

Саудовская Аравия остановила экспорт нефти

Саудовская Аравия предприняла предприняла беспрецедентный шаг по прекращению экспорта нефти через Красное море после того, как танкеры страны были взорваны ВВС Йемена.

Об этом в пятницу, 27 июля сообщает The Jerusalem Post.

"Саудовская Аравия временно прекращает все поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, пока ситуация не станет более ясной, и морской транзит через пролив станет безопасным", - заявил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

Отметим, что Баб-эль-Мандебский пролив - маршрут, по которому большинство нефтяных грузов через Суэцкий канал выходит на международные рынки, и ежедневная пропускная способность которого составляет около 4,8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, согласно данным 2016 года.

Пролив расположен между северо-восточным побережьем Африки и Йеменом. В прошлом пираты из Северной Африки представляли самую большую угрозу для судов в проливе, а теперь конфликт между хуситами и Саудовской Аравией стал существенным риском для морского транспорта в регионе.

Издание подчеркивает, что конфликт, который является посреднической войной между Ираном, поддерживающим ополченцев-хуситов, и Саудовской Аравией, в последние месяцы стал набирать обороты в результате ракетных обменов и гуманитарного кризиса в Йемене, ставшего самым серьезным в новейшей истории.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:10
Эстонцы будут бесплатно ездить в общественном транспорте
14:52
Черногория укрепляет экономику - инвестиции в гражданство
14:28
Либерман: лучший ответ террористам - укрепление поселений
13:58
Определена дата проведения выборов в Молдове
13:52
Кац призвал утвердить закон о депортации семей террористов
13:41
Греция приедет для участия в АрМИ
13:28
В Израиле снова произошло землетрясение
13:08
Майк Пенс в негодовании из-за роста антисемитизма в Европе
12:51
Посла РФ Ковалькова могут выслать за оскорбление коллеги
12:09
Раввины осудили ЛГБТ за "агрессивный террор"
11:48
Команда Мюллера изучает посты Трампа
11:34
Анкара: Мы не будем терпеть угрозы США ввести санкции
11:08
Данон: Израиль будет использовать все меры против флотилии
10:54
Орбан считает, что Еврокомиссию нужно обновить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus