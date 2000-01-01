Саудовская Аравия остановила экспорт нефти

"Саудовская Аравия временно прекращает все поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, пока ситуация не станет более ясной, и морской транзит через пролив станет безопасным", - заявил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.
Отметим, что Баб-эль-Мандебский пролив - маршрут, по которому большинство нефтяных грузов через Суэцкий канал выходит на международные рынки, и ежедневная пропускная способность которого составляет около 4,8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, согласно данным 2016 года.
Пролив расположен между северо-восточным побережьем Африки и Йеменом. В прошлом пираты из Северной Африки представляли самую большую угрозу для судов в проливе, а теперь конфликт между хуситами и Саудовской Аравией стал существенным риском для морского транспорта в регионе.
Издание подчеркивает, что конфликт, который является посреднической войной между Ираном, поддерживающим ополченцев-хуситов, и Саудовской Аравией, в последние месяцы стал набирать обороты в результате ракетных обменов и гуманитарного кризиса в Йемене, ставшего самым серьезным в новейшей истории.