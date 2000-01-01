Эстонцы будут бесплатно ездить в общественном транспорте
Эстония стала первой страной ЕС, которая ввела бесплатный проезд в общественном транспорте почти на всей территории страны - в 11 из 15 регионов с начала июля пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами.
Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон сказала, в Таллинне рассчитывают на то, что бесплатные автобусы могут снизить частоту использования легковых автомобилей гражданами.
В минувшем году парламент поставил цель к 2030 году удерживать расходы традиционных видов топлива на уровне 2012 года – нужно убедить людей использовать более экологичные виды передвижения", пишет The Nation.
В Таллинне общественный транспорт стал бесплатным еще в 2013 году - но только для жителей города. Бургомистр Таави Аас считает программу успешной, несмотря на рост количества автомобилей за последние годы. 50% пассажиров стали использовать общественный транспорт чаще с тех пор, как он стал бесплатным.
Бесплатно пользоваться общественным транспортом в 11 эстонских регионах могут все, независимо от места регистрации, включая туристов. Проект финансируется из государственного бюджета.