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Команда Мюллера изучает посты Трампа 27.07 11:48   MIGnews.com

Команда Мюллера изучает посты Трампа

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, начала изучение аккаунта в Twitter президента США Дональда Трампа. Специалисты ищу факты возможного противодействия расследованию со стороны президента.

Крайне настороженно восприняты твиты Трампа о генеральном прокуроре Джеффе Сешенсе и бывшем главе ФБР Джеймсе Коми.

Они отметили, что президент мог таким образом - с помощью сообщений в своем Twitter - запугивать свидетелей или заставить сотрудников правоохранительных органов прекратить расследование, пишет The NYT со ссылкой на собственные источники.

Мюллер планирует задать Трампу вопросы как о его твитах, так и о других публичных выступлениях.


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