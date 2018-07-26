Команда Мюллера изучает посты Трампа

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, начала изучение аккаунта в Twitter президента США Дональда Трампа. Специалисты ищу факты возможного противодействия расследованию со стороны президента.
Крайне настороженно восприняты твиты Трампа о генеральном прокуроре Джеффе Сешенсе и бывшем главе ФБР Джеймсе Коми.
Они отметили, что президент мог таким образом - с помощью сообщений в своем Twitter - запугивать свидетелей или заставить сотрудников правоохранительных органов прекратить расследование, пишет The NYT со ссылкой на собственные источники.
Мюллер планирует задать Трампу вопросы как о его твитах, так и о других публичных выступлениях.