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Трамп хочет с помощью Нетаниягу освободить пастора | Фото:27.07 10:38   MIGnews.com

Трамп хочет с помощью Нетаниягу освободить пастора

Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу освободить турецкую женщину, подозреваемую в пособничестве ХАМАСу, в рамках сделки, опубликованной в Washington Post, чтобы освободить американского пастора, удерживаемого Турцией , израильский чиновник подтвердил изданию "Гаарец" в пятницу.

По данным Washington Post , в телефонном разговоре между Трампом и Нетаниягу 14 июля американский лидер попросил премьера освободить 27-летнюю гражданку Турции Эбру Озкан, которая была задержана властями 11 июня в связи с террористической деятельностью.

Израильские спецслужбы располагали сведениями о том, что Озкан в ходе визитов в Израиль вступала в контакты с членами ХАМАСа, передавала им деньги и зарядные устройства для мобильных телефонов.

16 июля Озкан была неожиданно освобождена после телефонного разговора Трампа и Нетаниягу. Израильские официальные лица до сих пор отказывались подтвердить причину освобождения, но сказали в интервью "Гаарец", что ее депортируют, а не освобождают.

Израильский чиновник подтвердил "Гаарец", что Трамп оказал давление на Нетаниягу, чтобы освободить ее.

По данным Washington Post, запрос был заключен в рамках соглашения, заключенного между лидером США и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время их встречи 11 июля в кулуарах саммита НАТО.

Официальная Анкара утверждала, что обвинения против Озкан были необоснованными, и власти Израиля просто были вынуждены ее освободить, поскольку не было доказательств ее причастности к незаконным действиям.

Однако, согласно публикации The Washington Post, это не так: освобождение Эбру Озкан было частью сложной сделки, о которой Соединенные Штаты договаривались с Израилем.

Пастор Эндрю Брансон, арестованный в Турции в декабре 2016 года, по-прежнему остается в тюрьме. Турецкие власти обвиняют его в причастности к попытке государственного переворота в стране в 2016 году.

18 июля турецкий суд отклонил призывы освободить Брансона. Неделю спустя, в среду, турецкий суд повторно отложил и постановил, чтобы пастор был освобожден под домашний арест.

Это не удовлетворило США, которые потребовали полного освобождения Брансона. Трамп сказал в четверг, что США наложит значительные санкции на Турцию по поводу задержания Брансона и призвал Анкару немедленно освободить его.


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