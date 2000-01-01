Трамп хочет с помощью Нетаниягу освободить пастора
Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу освободить турецкую женщину, подозреваемую в пособничестве ХАМАСу, в рамках сделки, опубликованной в Washington Post, чтобы освободить американского пастора, удерживаемого Турцией , израильский чиновник подтвердил изданию "Гаарец" в пятницу.
По данным Washington Post , в телефонном разговоре между Трампом и Нетаниягу 14 июля американский лидер попросил премьера освободить 27-летнюю гражданку Турции Эбру Озкан, которая была задержана властями 11 июня в связи с террористической деятельностью.
Израильские спецслужбы располагали сведениями о том, что Озкан в ходе визитов в Израиль вступала в контакты с членами ХАМАСа, передавала им деньги и зарядные устройства для мобильных телефонов.
16 июля Озкан была неожиданно освобождена после телефонного разговора Трампа и Нетаниягу. Израильские официальные лица до сих пор отказывались подтвердить причину освобождения, но сказали в интервью "Гаарец", что ее депортируют, а не освобождают.
Израильский чиновник подтвердил "Гаарец", что Трамп оказал давление на Нетаниягу, чтобы освободить ее.
По данным Washington Post, запрос был заключен в рамках соглашения, заключенного между лидером США и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время их встречи 11 июля в кулуарах саммита НАТО.
Официальная Анкара утверждала, что обвинения против Озкан были необоснованными, и власти Израиля просто были вынуждены ее освободить, поскольку не было доказательств ее причастности к незаконным действиям.
Однако, согласно публикации The Washington Post, это не так: освобождение Эбру Озкан было частью сложной сделки, о которой Соединенные Штаты договаривались с Израилем.
Пастор Эндрю Брансон, арестованный в Турции в декабре 2016 года, по-прежнему остается в тюрьме. Турецкие власти обвиняют его в причастности к попытке государственного переворота в стране в 2016 году.
18 июля турецкий суд отклонил призывы освободить Брансона. Неделю спустя, в среду, турецкий суд повторно отложил и постановил, чтобы пастор был освобожден под домашний арест.
Это не удовлетворило США, которые потребовали полного освобождения Брансона. Трамп сказал в четверг, что США наложит значительные санкции на Турцию по поводу задержания Брансона и призвал Анкару немедленно освободить его.