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Орбан считает, что Еврокомиссию нужно обновить 27.07 10:54   MIGnews.com

Орбан считает, что Еврокомиссию нужно обновить

Венгерский лидер правительства Виктор Орбан сообщил о необходимости новой Европейской комиссии с новым подходом к миграции. По его словам, действующему составу Еврокомиссии остались считанные дни.

Премьер акцентировал на том, что новая ЕК не должна наказывать страны, защищающие свои границы от беженцев.

Как известно, выборы в Европарламент состоятся в 2019 году, пишет Reuters.

На минувшей неделе Еврокомиссия заявила, что подает на Венгрию в Суд ЕС - высший судебный орган Европейского союза. Комиссия утверждает, что миграционное законодательство страны противоречит европейскому.


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