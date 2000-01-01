Орбан считает, что Еврокомиссию нужно обновить

Венгерский лидер правительства Виктор Орбан сообщил о необходимости новой Европейской комиссии с новым подходом к миграции. По его словам, действующему составу Еврокомиссии остались считанные дни.
Премьер акцентировал на том, что новая ЕК не должна наказывать страны, защищающие свои границы от беженцев.
Как известно, выборы в Европарламент состоятся в 2019 году, пишет Reuters.
На минувшей неделе Еврокомиссия заявила, что подает на Венгрию в Суд ЕС - высший судебный орган Европейского союза. Комиссия утверждает, что миграционное законодательство страны противоречит европейскому.