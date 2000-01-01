27.06 16:42 MIGnews.com

ЕС пытается удержать Иран от выхода из ядерной сделки

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Европейские государства объявят о предоставлении многомиллионной кредитной линии для облегчения торговли между ЕС и Ираном. Эти усилия, вероятно, являются попыткой убедить Тегеран не делать первый шаг для выхода из ядерной сделки 2015 года.Выход Ирана почти наверняка приведет к углублению кризиса в Персидском заливе и побудит США потребовать от европейских государств – прежде всего Великобритании, Франции и Германии – выйти из сделки и присоединиться к Вашингтону, введя санкции против Тегерана.О введении относительно скромной кредитной линии будет объявлено в Вене на заседании Совместной комиссии по иранской сделке – группы всех остальных участников сделки, включая ЕС, Иран, Россию и Китай.США вышли из сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), год назад. Вашингтон ввел жесткие экономические санкции против Ирана, которые ввергли валюту страны в пике и вызвали массовую безработицу.Ожидается, что кредитная линия будет объявлена уже в четверг – в тот же день Иран разорвет часть ядерной сделки, превысив 300-килограммовый лимит на свои запасы низкообогащенного урана.Иран должен предпринять дальнейшие более серьезные шаги, чтобы нарушить соглашение от 7 июля, когда он пообещал увеличить уровни чистоты обогащения урана выше предела 3,67%, установленного в соглашении. Чиновники сказали, что это может быть символическое увеличение до 3,68%, но если уровни будут продолжать расти, европейцы будут обеспокоены тем, что время прорыва – период, который потребуется Ирану для обогащения достаточного количества урана для ядерной бомбы – может стать меньше года.Иран скорее всего заявит, что его давно анонсированные шаги по нарушению лимита не нарушают СВПД и что он имеет право предпринять обратимые шаги по приостановке части сделки, если другая сторона, подписавшая сделку, не смогла выполнить свои обязательства, в частности по увеличению торговли между ЕС и Ираном.ЕС вероятно будет противодействовать тому, что Европа прилагает все усилия для стимулирования торговли. Но она не обязана в рамках сделки принимать меры для компенсации воздействия санкций США на любую компанию, которая торгует с Ираном. Режим санкций США стал гораздо более суровым, чем предполагали Европа или Иран.ЕС будет придерживаться мнения, что кредитная линия должна рассматриваться Тегераном как сигнал о намерении запустить торговый механизм, ориентированный первоначально на гуманитарные товары, который позволит компаниям торговать с минимальным доступом к банковской системе.