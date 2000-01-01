27.06 16:01 MIGnews.com

Нетаниягу рассказал о кибербезопасности Израиля

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Во время своего выступления в Тель-Авивском университете на конференции Cyber Week премьер-министр Биньямин Нетаниягу поделился своими мыслями относительно сотрудничества в сфере кибербезопасности. Ниже приводим основные тезисы, которые он озвучил."Мы поощряем международные соглашения о сотрудничестве по вопросам кибербезопасности на межправительственном уровне. Это очень сложная тема. Сегодня мы активно сотрудничаем в данной сфере, прежде всего с нашим великим и незаменимым союзником США. Наше сотрудничество в области кибербезопасности беспрецедентно, как и во всем, что связано с разведкой.В прошлом способ защиты от угона самолетов заключался в том, чтобы их охраняли вооруженные люди, а силы безопасности были готовы проникнуть в угнанный самолет. Также благодаря целой индустрии, возникшей позднее в Израиле, от угонов защищали автоматические тормоза, замки на двери кабины пилотов, которая как бы отсекала пилотов от остальной части самолета. Это один из способов борьбы с угонами, эффективный и хороший, но очень дорогой.Вот вам пример: самолету, выполнявшему рейс из Сиднея в Абу-Даби, угон не грозил – планировалось взорвать его в воздухе. Наши службы кибербезопасности раскрыли эти планы ИГ, предупредили австралийскую полицию, которая предотвратила трагедию.Информация об этом конкретном инциденте просочилась в СМИ, поэтому я могу о немговорить. Умножьте на пятьдесят и поймете, каков вклад Израиля в предотвращение крупномасштабных терактов, в особенности организованных ИГ в десятках стран. Большинство подобных акций были сорваны благодаря работе наших служб кибербезопасности.Это затрагивает каждую страну и каждого человека в мире, не только в авиации и транспорте – во всех областях. Израиль воспользовался возможностями и справляется с опасностями, и мы приглашаем вас присоединиться к нам".