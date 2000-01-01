27.06 10:06 MIGnews.com

Крушение Ethiopian Airlines: тело израильтянина опознали

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Эксперты-криминалисты организации ЗАКА идентифицировали останки израильтянина, погибшего во время крушения рейса 302 Ethiopian Airlines в марте.Жертвой оказался 55-летний Шимон Рама из Зихрона Яакова, передает The Times of Israel.В рамках встречи с президентом Чили Себастьяном Пиньера премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил эфиопского коллегу Абия Ахмеда за содействие."Я хочу поблагодарить моего друга премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, который откликнулся на мои просьбы и просьбы семьи Шимона Рама. Теперь мы вернем его останки в Израиль", – сказал Нетаньяху.Он добавил, что израильская сторона сделает все для возвращения тела другой жертвы катастрофы, 49-летнего Авраама Мацлии из Маале-Адумима.Ранее эфиопские власти критиковали израильских экспертов, так как спустя три месяца после авиакатастрофы останки некоторых погибших до сих пор не опознаны. Что примечательно, члены ЗАКА какое-то время не имели доступа к месту крушения, пока Нетаниягу не добился разрешения.Пассажирский Boeing компании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, всего через шесть минут после взлета. На борту находилось 157 человек, из которых не выжил никто. В авиакатастрофе погибли пассажиры из 35 стран мира, включая Кению, Израиль, Канаду, Италию, Китай, Эфиопию и США.Среди жертв оказались два израильских бизнесмена, чьи имена не разглашались. Один из них много лет служил в оборонном ведомстве и работал на международные институты. А второй летел в Найроби на деловую встречу.