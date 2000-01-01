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Уход 7 делегаций из ПАСЕ из-за России | Фото: AFP27.06 09:35   MIGnews.com

7 делегаций покинули ПАСЕ из-за России

После решения ПАСЕ вернуть Россию без ограничения полномочий 7 стран – членов Совета Европы прибегли к совместному демаршу в знак протеста против уступок стране-агрессору. Об этом сообщает «Европейская правда».

В совместном заявлении протестующих сказано о том, что Россия не выполнила ни одного из многочисленных требований ПАСЕ, а ее действия противоречат уставу и ценностям Совета Европы.

«Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлениям, не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократии в Европе», – сказано в документе, который был зачитан в зале после дебатов главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым.

Он отметил, что организация теряет доверие людей и ее будущее находится под угрозой.
Заявления подписали делегаты от Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, которые и покинули ПАСЕ.

Представители этих стран намерены вернуться на родину для консультаций со своими правительствами и парламентами о дальнейших совместных действиях в ПАСЕ.


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