27.06 10:25 MIGnews.com

Венесуэла обвинила Израиль в подготовке путча

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Социалистическое правительство Венесуэлы заявило в среду, что оно сорвало попытку переворота. Правительство обвиняет Соединенные Штаты, Колумбию, Чили, венесуэльского оппозиционного лидера и “израильских террористических агентов” в организации военного заговора с целью убийства президента Николаса Мадуро, чтобы поставить на его место бывшего министра обороны.По словам министра связи Венесуэлы Хорхе Родригеса, более двух десятков человек, которым помогали “израильские, американские и колумбийские террористические агенты”, планировали заблокировать автомагистрали в Каракасе и захватить военные и разведывательные подразделения, сообщает агентство Bloomberg.В своем выступлении Родригес также обвинил бывшего начальника разведки Мадуро Кристофера Фигуера, который перешел на сторону США, в поисках “сотен тысяч долларов” для поддержки неудачного восстания. Фигуера “оказался наемником”, сказал министр в Каракасе.В серии шокирующих заявлений, сделанных американским СМИ, Фигуера сказал, что члены семьи Мадуро и его правительство занимались отмыванием денег и коррупцией. Также он заявил, что ячейкам Хизбаллы было разрешено действовать в Венесуэле и собирать средства.