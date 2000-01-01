27.06 15:33 MIGnews.com

Кушнер: Критика нашего плана со стороны ПА – бесполезна

Поделиться

Все по теме

Комментарии





"Легко быть против чего-то, и гораздо труднее заявить, за что вы, а затем подробно рассказать об этом", – сказал высокопоставленный чиновник США Джаред Кушнер своим критикам в среду в конце семинара "Мир процветанию"."Когда люди критикуют, вопрос, который я бы им задал, – это какова ваша идея, какие идеи вы выдвигаете", – сказал он журналистам на брифинге после дня сессий, посвященных тому, как инвестировать в палестинские территории и в регион."Легко быть против чего-то, но это не поможет палестинскому народу, это не поможет региону, – сказал Кушнер. – Но то, что мы пытались сделать, это взять на себя более сложную задачу быть чем-то. И мы выпустили 140 страниц деталей".Кушнер сказал, что в политике люди не любят выставлять детали на обозрение, потому что детали вызывают критику: "Мы на самом деле ищем конструктивную обратную связь, а затем мы собираемся внести поправки и двигаться вперед".Кушнер заявил, что администрация не намерена "наказывать" палестинское руководство за бойкот конференции. "Речь идет не о наказании палестинского народа так или иначе; мы пытаемся помочь палестинскому народу", – сказал он.Он добавил, что большая часть критики исходит от людей, которые были вовлечены в этот вопрос в течение очень долгого времени и “могут стать очень нервными”, когда что-то делается не так, как они считают нужным."Пути прошлого не сработали, и мы будем продолжать делать это таким образом, чтобы это было логично", – добавил он. Палестинцы, по его словам, "не имеют большого опыта в заключении сделок".Кушнер сказал, что конференция была специально разработана, чтобы пригласить министров финансов Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Катара, а не министров иностранных дел, потому что "традиционное политическое сообщество" "застряло" в этом вопросе и, похоже, не может его продвинуть.Он сказал, что те, кто составлял экономический план администрации, "не знали о том, что находятся в рамках другого политического плана", который будет развернут в пока еще не известный момент времени."Мы приступим к политическому плану, когда будем готовы к этому", – сказал Кушнер.