27.06 09:05 MIGnews.com

Бахрейн: Израильские журналисты - как дети в кондитерской

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Раввин Марк Шнайер, специальный советник короля Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа, рассказал Аруц Шева об экономической конференции под руководством США, которая в настоящее время проходит в Бахрейне.“Я очень взволнован и горд тем, что я здесь”, — сказал раввин Шейер. Он рассказал, что фокус был на том, “как улучшить экономическое положение палестинцев, решить их экономические проблемы, дать им экономические возможности, экономическую безопасность, экономическое процветание”.“Это очень важный финансовый план с точки зрения инвестирования 50 миллиардов долларов в палестинскую экономику, очень важный с точки зрения создания одного миллиона рабочих мест для палестинского народа”, — добавил он.Раввин Шнайер сказал, что его воодушевила поддержка арабских лидеров, когда они говорили об усилиях по укреплению экономики Палестинской администрации.Также специальный советник короля отметил, что это было необычно, что так много израильских журналистов посетили международную конференцию в арабской стране.“Я думаю, что израильские репортеры были похожи на детей в кондитерской. Они были так взволнованы. Они даже не могли поверить, что мечта о том, чтобы однажды приехать в страну Персидского залива стала реальностью.” Раввин Шнайер сказала, что король Бахрейна великодушно принял их.“Израильские бизнесмены, которые были здесь,были глубоко вовлечены вместе с лидерами арабского бизнеса, в попытке найти экономические и деловые возможности, которые также могли бы предоставить палестинцам вместе с лидерами арабского бизнеса. Я думаю, что встреча была сердечной. Это был успех".