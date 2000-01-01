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Nakonu.com
27.06 21:55 MIGnews.com
Нетаниягу встретился с губернатором Куомо
На встрече также присутствовали генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Дани Даян и глава Национального экономического совета Ави Симхон.
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