27.06 21:55 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с губернатором Куомо

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На встрече также присутствовали генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Дани Даян и глава Национального экономического совета Ави Симхон.