27.06 19:47 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с экс-постпредом США в ООН Никки Хейли

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой приняли бывшего постоянного представителя США в ООН Никки Хейли с супругом Майклом в резиденции главы правительства в Иерусалиме.Премьер-министр Нетаниягу:«Весь еврейский народ высоко ценит то, как блистательно вы представляли союз между США и Израилем, и то, как вы защищали Израиль и отстаивали правду в ООН. Вы - великий сторонник этого альянса, вы снискали признание всего еврейского народа. Благодарим вас от всего сердца».Никки Хейли:«Спасибо вам за гостеприимство и за дружбу, но более всего - за сотрудничество. Оба правительства продели вместе большую работу, эти отношения вечны. Мы надеемся на долгие годы партнерства и нерушимого союза между Израилем и Соединенными Штатами».