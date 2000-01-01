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Нетаниягу встретился с экс-постпредом США в ООН Никки Хейли 27.06 19:47   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с экс-постпредом США в ООН Никки Хейли

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой приняли бывшего постоянного представителя США в ООН Никки Хейли с супругом Майклом в резиденции главы правительства в Иерусалиме.

Премьер-министр Нетаниягу:

«Весь еврейский народ высоко ценит то, как блистательно вы представляли союз между США и Израилем, и то, как вы защищали Израиль и отстаивали правду в ООН. Вы - великий сторонник этого альянса, вы снискали признание всего еврейского народа. Благодарим вас от всего сердца».

Никки Хейли:

«Спасибо вам за гостеприимство и за дружбу, но более всего - за сотрудничество. Оба правительства продели вместе большую работу, эти отношения вечны. Мы надеемся на долгие годы партнерства и нерушимого союза между Израилем и Соединенными Штатами».


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