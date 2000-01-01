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Германия увеличит размер компенсации выжившим в Холокосте 27.06 22:00   MIGnews.com

Германия увеличит размер компенсации выжившим в Холокосте

В четверг состоялись длительные переговоры между властями Израиля и Германии. В итоге обе стороны пришли к подписанию меморандума о взаимопонимании, согласно которому жертвы Холокоста будут получать дополнительные 100-400 евро в месяц. Общий объем средств, который Германия будет выплачивать каждый год, составит до 15 млн евро.

Управление по правам переживших Холокост также приняло меры по улучшению жизни жертв. Эти шаги включают гранты в размере 10 000 шекелей в год, льготы по оплате лекарств, медсестринскую помощь и привлечение добровольцев для помощи одиноким пострадавшим.

Новое соглашение затронет около 7000 жертв Холокоста. Например, оставшиеся в живых из Северной Африки, которые пострадали от Холокоста, но не подверглись ему напрямую, не получат компенсации от Германии. То же самое касается эмигрантов из бывшего СССР и выживших, которые не подвергались принудительному труду.


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