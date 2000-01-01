27.06 20:04 MIGnews.com

Макрон "серьезно поговорил" с Рухани

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Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил иранского коллегу Хасана Рухани, что любые нарушения Тегераном ядерного соглашения 2015 года будут серьезной ошибкой.Об этом французский лидер рассказал журналистам по итогам переговоров, передает Haaretz."У меня был разговор с президентом Руцхани пару дней назад. Я сказал ему, что любой выход из соглашения или сигналы, свидетельствующие о нарушении договора, будут ошибкой», – подчеркнул Макрон.Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как Посол Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сказал на заседании Совета Безопасности, что Тегеран не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.По его словам, власти наоборот увеличат уровень обогощения радиоактивного химического элемента, если мировые державы за 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от санкций США.В свою очередь, французский посол Франсуа Делатр ответил, что «любое даже частичное прекращение обязательств Ирана будет иметь негативные последствия с точки зрения риска распространения ядерного оружия и приведет к дальнейшей дестабилизации ближневосточного региона".По предварительным прогнозам, Тегеран собирается отказаться от всех обязательств по ядерной сделке 2015 года 7 июля.