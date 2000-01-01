27.06 17:20 MIGnews.com

Хизбалла не верит в войну Ирана и США

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Заместитель лидера Хизбаллы шейх Наим Кассем считает маловероятной войну США с Ираном.Такое заявление он сделал во время интервью ливанской газете "Аль-Джумхуриа"."На региональном уровне мы считаем маловероятной американскую войну против Ирана по многим причинам, наиболее важной из которых является тот факт, что Иран – государство с сильными оборонительными возможностями", – подчеркнул Кассем.По его мнению, президент США Дональд Трамп не заинтересован в войне, потому что она ему не выгодна."Ему не выгодна война, которую он может начать, но не сможет контролировать результаты. Эта война может начаться с Ирана, а затем воспламенить весь Ближневосточный регион", – добавил Кассем, пояснив, что потери в таком случае будут бесчисленными.