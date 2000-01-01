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Трамп – журналистам: разговор с Путиным – не ваше дело | Фото: MIGnews.com27.06 14:20   MIGnews.com

Трамп – журналистам: Разговор с Путиным – не ваше дело

Президент США Дональд Трамп заявил, что тема предстоящих переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным не касается прессы и налогоплательщиков.

Таким образом он ответил на вопросы журналистов по прибытию в Осаку (Япония), где состоится встреча между главами двух государств в рамках саммита G20.

Трамп подтвердил, что планирует провести личную беседу с Путиным, однако до сих пор доподлинно неизвестно, что именно они собираются обсуждать. Американский Президент отмахнулся от журналистов после вопроса, будет ли он требовать от коллеги из Кремля не вмешиваться в американские выборы 2020 года.

"У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу – не ваше дело. Дальше", – сказал он.




Напомним, Трамп также встретится с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в кулуарах саммита G20, с которым обсудит иранские провокации и напряженность в Заливе.


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