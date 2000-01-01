27.06 14:20 MIGnews.com

Трамп – журналистам: Разговор с Путиным – не ваше дело

Trump tells a reporter that what he says to Putin during their upcoming meeting "is none of your business." pic.twitter.com/OOWjP4yk5J — Aaron Rupar (@atrupar) 26 червня 2019 р.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что тема предстоящих переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным не касается прессы и налогоплательщиков.Таким образом он ответил на вопросы журналистов по прибытию в Осаку (Япония), где состоится встреча между главами двух государств в рамках саммита G20.Трамп подтвердил, что планирует провести личную беседу с Путиным, однако до сих пор доподлинно неизвестно, что именно они собираются обсуждать. Американский Президент отмахнулся от журналистов после вопроса, будет ли он требовать от коллеги из Кремля не вмешиваться в американские выборы 2020 года."У меня с ним будет очень хороший разговор. А что я ему скажу – не ваше дело. Дальше", – сказал он.Напомним, Трамп также встретится с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в кулуарах саммита G20, с которым обсудит иранские провокации и напряженность в Заливе.