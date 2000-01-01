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Рим утонул в мусоре: врачи бьют тревогу | Фото: Pixabay27.06 17:50   MIGnews.com

Рим утонул в мусоре: врачи бьют тревогу

В Риме произошел настоящий мусорный коллапс, на который жалуются местные жители и туристы.

Врачи итальянской столицы бьют тревогу: ведь здоровье горожан находится под угрозой, передает Sky News.

Дело в том, что городские свалки переполнены, а больших площадок для утилизации отходов не осталось с тех пор, как шесть лет назад закрыли один из крупнейших полигонов Европы – Малагротта.

В итоге мусор перестали убирать даже в туристическом центре. Ситуация усугубляется невыносимой жарой, накрывшей Италию. Столбик термометра поднимается до 40 градусов. Жители жалуются, что в городе нечем дышать из-за жуткой вони. Кроме того, в Риме наблюдается нашествие крыс, что также является небезопасным.

"Мы советуем не приближаться к кучам мусора с детьми, которые рискуют поскользнуться и дотронуться до чего-либо", – предупредил глава Ассоциации римских врачей Антонио Маджи.

Он также посоветовал надевать перчатки, прежде чем выбрасывать мусор в городские контейнеры, чтобы не подхватить инфекцию. Тем временем городская власть просто разводит руками. Горожанам говорят, что выход из ситуации пока не найден.


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