27.06 13:20 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с президентом Чили

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На встрече также присутствовали заместитель министра здравоохранения Яков Лицман, генеральный директор Министерства науки Ран Бар, министр науки Чили Андреас Куве, генеральный директор Министерства иностранных дел Чили Патрисио Торрес и другие.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:«У Израиля и Чили много общего: мы разделяем ценности демократии и прав человека, поддерживаем рыночную экономику, и мы прилагали усилия продвижения этих ценностей в наших странах. Мы верим в предпринимательство и творчество. Экономики наших стран очень маленькие, но очень динамичные. Страны Латинской Америки признают это, а также возможности Чили в данном контексте так же, как страны Ближнего Востока и мира признают возможности Израиля как страны инноваций.Наши страны недавно присоединились к ОЭСР, наши достижения вызывают большой интерес и привлекают инвестиции со всего мира. Мы многого достигли, но я считаю, что вместе можем достичь гораздо большего.Мы сейчас, как и в Бразилии, вкратце обсудили способы углубления сотрудничества между Чили и Израилем на правительственном уровне и, что не менее важно, между компаниями частного сектора. Встретившись на инаугурации президента Болсонару в Бразилии, мы взяли на себя обязательства по развитию сотрудничества, и сегодня выполняем их.Мы уже подписали пять соглашений, и сейчас подпишем еще три договора между соответствующими министерствами. Это расширит наши возможности и позволит решать сложные задачи. Вместе мы справимся лучше.С нетерпением жду продолжения встречи с вашей делегацией, а также буду рад принимать вас и вашу супругу Сесилию у нас дома.Добро пожаловать, друг».Премьер-министр Нетаниягу и президент Чили Пиньера подписали ряд двусторонних соглашений.1. Меморандум о взаимопонимании по программе научного сотрудничества между Министерством науки и технологий Израиля и Национальной комиссией по научно-техническим исследованиям Чили.2. Соглашение об авиасообщении.3. Декларация о намерениях по сотрудничеству в области здравоохранения и медицины между Министерством здравоохранения Израиля и Министерством здравоохранения Чили.