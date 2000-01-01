27.05 10:02 MIGnews.com

Учебный год в Израиле официально продлен до 13 июля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр образования Йоав Галант ("Ликуд") согласовали план работы школ и дошкольных учреждений в июле и августе. Бюджет программы утвержден в размере 700 миллионов шекелей (199 162 390 долларов США).В объявлении говорится, что учебный год продлится до 13 июля, а после начнут работу образовательные лагеря до 6 августа.Лагеря будут работать на базе школ и дошкольных учреждений. Дети до 2 класса будут учиться до полудня, 3-4 классы - в обычном режиме. Обучение продлится до 6 августа.Также, отмечается, что родителям из бедных районов не придется оплачивать обучение в летних лагерях.Работа школ и дошкольных учреждений во время летних каникул призвана помочь работающим родителям и полностью восстановить экономику, а также устранить образовательные и академические пробелы, возникшие во время пандемии.